SAS : Le trafic passagers s'est écroulé en avril

(CercleFinance.com) - SAS a annoncé vendredi que son trafic passagers avait dégringolé de plus de 95% au mois d'avril, l'épidémie de coronavirus ayant contraint la compagnie aérienne scandinave à immobiliser la plus grande partie de ses appareils.



SAS - qui n'exploite plus que quelques lignes domestiques en Norvège et en Suède - dit n'avoir transporté que 95.000 passagers le mois dernier, contre 2,2 millions il y a un an.



Son coefficient d'occupation - qui mesure l'utilisation des capacités de ses avions - s'est dans le même temps écroulé de près de 50 points de pourcentage pour atteindre 26.8%, a précisé le groupe dans un communiqué.



Le transporteur aérien - qui déclare ne pas envisager de retour à la normale du trafic aérien avant 2022 - rappelle avoir récemment bouclé un financement de 3,3 milliards de couronnes suédoises (environ 310 millions d'euros) garanti par les Etats suédois et danois.



SAS prévoit malgré tout de supprimer jusqu'à 5000 postes à plein-temps.



Le titre de la compagnie perdait près de 1% en fin de matinée à la Bourse de Stockholm.



