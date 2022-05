SAS : Le trafic passagers bondit en avril avec l'Europe

(CercleFinance.com) - SAS a fait état vendredi d'une envolée de 380% de son trafic passagers au mois d'avril, avec plus de 1,5 million de passagers transportés.



Dans un communiqué, la compagnie scandinave précise que le bond de son trafic s'est fait sur la base d'une hausse de 190% de ses capacités d'une année sur l'autre.



SAS, qui a surtout bénéficié d'un regain d'activité sur son réseau européen et intra-scandinave, souligne que les vols en provenance et en direction d'Asie se trouvent dans une situation difficile en raison des mesures de restriction liées au Covid-19.



Quant au trafic à destination de l'Extrême-Orient, il est actuellement affecté par la situation géopolitique tendue du moment, à savoir le conflit en Ukraine.



Suite à ce point mensuel, le titre SAS cédait 1,5% vendredi à la mi-journée alors que l'indice regroupant les valeurs européennes du voyage et du transport aérien cédait dans le même temps 1,8%.



