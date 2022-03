SAS : Le trafic passagers a bondi en février

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mardi avoir transporté 946.000 passagers sur le mois de février, un chiffre en hausse de 320% par rapport à la même période de l'an passé.



Le groupe nordique - qui explique cette augmentation du trafic par la levée progressive des mesures de restrictions sanitaires - précise avoir augmenté dans le même temps ses capacités de 190% par rapport à février 2021.



Conséquence, son coefficient d'occupation est ressortie à 58% le mois dernier, en amélioration de 30 points de pourcentage d'une année sur l'autre.



Dans un communiqué, Anko van der Werff, le directeur général du groupe, insiste néanmoins sur la nécessité de rester 'agile et flexible', notamment au vu de la situation géopolitique actuelle.



A la Bourse de Stockholm, l'action SAS grimpait de plus de 5% après ce point d'activité mensuel.



