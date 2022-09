SAS : Le prêt relais validé par la justice américaine

(CercleFinance.com) - Un tribunal new-yorkais a validé vendredi le prêt relais de 700 millions de dollars destiné à aider SAS à traverser la procédure de faillite que la compagnie aérienne scandinave traverse actuellement aux Etats-Unis.



SAS avait trouvé le mois dernier un accord avec des fonds gérés par Apollo concernant les modalités d'un prêt devant lui permettre de faire face à ses obligations et de restructurer ses activités sous le régime du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.



La décision du tribunal du district Sud de New York, qui chapeaute la procédure, va permettre au transporteur nordique de poursuivre son plan de transformation de l'entreprise, baptisé 'SAS Forward' avec l'objectif d'améliorer sa compétitivité et le service proposé à sa clientèle.



L'action SAS cotée à la Bourse de Stockholm s'inscrivait en hausse de plus de 9% lundi suite à ces annonces.



