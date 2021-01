SAS : Chute de 80% du trafic en décembre

(CercleFinance.com) - SAS, la plus grande compagnie aérienne de Scandinavie, a déclaré que son trafic de passagers avait chuté de 80 % en décembre par rapport à l'année précédente.



Le transporteur, qui est détenu conjointement par la Suède, la Norvège et le Danemark, a déclaré que près de 400 000 passagers ont voyagé avec la compagnie le mois dernier, soit une augmentation de 18 % par rapport au mois précédent.



Comme SAS a réduit sa capacité de 6 % par rapport à novembre, ce qui correspond à une réduction de 74 % par rapport à l'année dernière, son coefficient de remplissage - qui mesure le degré de remplissage de ses sièges - a atteint 33 %, soit une hausse de huit points de pourcentage par rapport au mois précédent, mais une baisse de 38 points par rapport à l'année dernière.



'La demande globale continue d'être fortement touchée par la poursuite des restrictions, les voyages de vacances étant nettement inférieurs aux niveaux normaux en décembre', a déclaré SAS.



Alors que la demande devrait rester modérée tout au long de la saison hivernale, SAS a déclaré qu'il était encouragé par les récents développements en matière de vaccins et par les programmes de vaccination COVID-19 qui ont débuté.



