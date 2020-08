SAS : Bruxelles valide le soutien de la Suède et du Danemark

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a validé mardi l'enveloppe publique de 11 milliards de couronnes suédoises (environ un milliard d'euros) apportée par les gouvernements de la Suède et du Danemark afin de recapitaliser la compagnie aérienne SAS.



'La Commission est arrivée à la conclusion que la mesure de recapitalisation contribuera à amortir l'impact économique de l'épidémie de coronavirus au Danemark et en Suède', explique Bruxelles dans un communiqué.



Pour l'exécutif européen, l'opération va permettre de restaurer la situation de trésorerie de SAS, qui joue un rôle décisif dans la connexion et l'économie des pays scandinaves selon les termes de Margrethe Vestager, la commissaire européenne chargée de la politique de la concurrence.



Le soutien de la Suède et du Danemark s'inscrit dans le cadre d'un plan de recapitalisation plus large, devant également solliciter des investisseurs privés et prévoyant la conversion de dette en actions.



