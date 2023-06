Sartorius : Plongeon après un avertissement sur résultat

(CercleFinance.com) - Sartorius dévisse (-14%) à Francfort, de même que sa filiale française Sartorius Stedim Biotech (-13%) à Paris, dans un sillage d'un abaissement d'objectifs pour 2023 'en raison de la poursuite de la faible dynamique générale de la demande'.



Sur des taux de change constants, Sartorius Stedim Biotech s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires diminue d'un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines, et prévoit une marge d'EBITDA courant en baisse aux environs de 30%.



En réaction, UBS réduit son objectif de cours de 500 à 470 euros au vu d'une 'visibilité mauvaise', mais il reste à 'achat' sur Sartorius, notant que 'les objectifs pour 2025 restent en place, ce qui implique une normalisation devant intervenir à un moment donné'.



