Sartorius : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Sartorius se hisse dans le vert avec un gain de près de 1% et surperforme ainsi la tendance à Francfort, aidé par des propos de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 570 à 600 euros.



Le broker anticipe pour le fournisseur allemand d'équipements et de services pour l'industrie pharmaceutique 'un début d'année vigoureux dans l'ensemble de ses divisions', et voit son titre comme une 'valeur refuge relative à un prix plus abordable'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.