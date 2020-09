SAP : Une nouvelle directrice des ressources humaines

(CercleFinance.com) - SAP a annoncé aujourd'hui que la présidente du conseil d'administration de Microsoft Allemagne, Sabine Bendiek, a été nommée au conseil d'administration de SAP en tant que directrice des ressources humaines à partir de 2021.



Sabine Bendiek dirigera l'organisation des ressources humaines et la stratégie du personnel de SAP.



'Avec Sabine Bendiek, nous avons trouvé un cadre exceptionnel qui non seulement peut diriger une fonction de ressources humaines au coeur de notre transformation en cours, mais qui possède également une expérience opérationnelle approfondie', a déclaré Hasso Plattner, président du conseil de surveillance de SAP SE.



' Une transformation numérique réussie va bien au-delà de la technologie et des processus, c'est un changement de culture à l'échelle de l'entreprise ', a déclaré Christian Klein, directeur général, directeur de l'exploitation et membre du conseil d'administration de SAP SE.



