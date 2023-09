SAP : Un cadre de Microsoft nommé à la tête de l'IA

(CercleFinance.com) - SAP a annoncé vendredi la nomination de Walter Sun, un ancien cadre de Microsoft, au poste de responsable mondial de l'intelligence artificielle.



Sun avait rejoint le géant américain des logiciels en 2005 avant de finir par prendre le poste de vice-président des technologies d'intelligence artificielle (IA) 'Copilot' dédiées aux applications professionnelles.



Il est également à l'origine de 'Bing Predicts', un projet de Microsoft se basant sur des données anonymes et agrégées de recherche sur le Web ainsi que d'autres informations en vue d'établir des prévisions.



SAP souligne que Walter Sun a aussi imaginé bon nombre de fonctionnalités liées à l'IA pour des applications telles que Bing, Microsoft Windows ou Microsoft Dynamics 365.



Avant son arrivée chez Microsoft, il avait travaillé chez le gestionnaire d'actifs BlackRock en tant qu'analyste quantitatif de portefeuilles et chez Apple en tant que développeur logiciels.



