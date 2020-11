SAP : Un broker dégrade son opinion, le titre perd 1%

(CercleFinance.com) - SAP perd plus de 1% à Francfort alors que ce matin, UBS annonçait avoir dégradé sa recommandation sur le titre à 'neutre', contre 'achat' précédemment, avec un objectif de cours ramené de 142 à 97 euros.



'Les nouveaux plans de SAP à horizon 2025 sont basés sur un changement radical dans la façon de consommer les logiciels ERP', constatent les analystes de la banque privée dans une note de recherche.



'Nous exprimons quant à nous notre scepticisme et face à la stagnation attendue des résultats sur l'exercice 2021/22, nous dégradons notre opinion', expliquent-ils.



Pour mémoire, SAP a lancé la semaine dernière un sévère avertissement sur ses résultats annuels, mais aussi concernant ses objectifs à échéance 2023 et 2025, ce qui s'était traduit par un effondrement de près de 25% de son cours de Bourse en quelques jours.



