SAP : Trimestre meilleur que prévu grâce au 'cloud'

(CercleFinance.com) - SAP, le géant allemand des logiciels d'entreprise, a dévoilé mardi des résultats de troisième trimestre supérieurs aux attentes, ce qui se traduisait par une forte progression de son titre en Bourse de Francfort.



Le groupe de Walldorf a présenté ce matin un bénéfice opérationnel, hors éléments exceptionnels, stable à 2,09 milliard d'euros au titre des trois mois écoulés, alors que les analystes anticipaient un profit de deux milliards.



Au cours du troisième trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 7,84 milliards d'euros, en hausse de 15% en données publiées et de 5% à changes constants, contre un consensus de 7,60 milliards.



Dans son communiqué, SAP souligne que sa dynamique dans le 'cloud' continue de s'accélérer avec des revenus en hausse de 38% dans l'informatique dématérialisée au cours du trimestre (+25% à taux de change constants).



Le groupe a confirmé que, pour l'ensemble de l'exercice 2022, il tablait sur une croissance de 23% à 26% à changes constants de son chiffre d'affaires dans le 'cloud'.



Son bénéfice opérationnel devrait lui ressortir entre 7,6 et 7,9 milliards d'euros, hors éléments exceptionnels.



Vers 10h00, l'action SAP avançait de 4,4%, signant de loin la meilleure progression d'un indice paneuropéen Euro STOXX 50 en progression d'environ 0,5%.



