SAP : Prises de profits après des résultats sans surprise

(CercleFinance.com) - Le titre SAP accuse le plus fort repli de l'indice DAX jeudi matin à la Bourse de Francfort, pénalisé par des prises de profits alors que le spécialiste des logiciels d'entreprise a publié des résultats sans surprise.



Vers 10h30, l'action perd 3,2%, quand le DAX progresse d'environ 0,2%. Le titre affiche encore près de 19% de hausse sur les six derniers mois.



Hors éléments exceptionnels, le bénéfice d'exploitation du groupe allemand a augmenté de 2% au quatrième trimestre, à taux de changes constants, pour s'établir à 2,58 milliards d'euros.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient en moyenne 2,56 milliards d'euros.



Son bénéfice d'exploitation selon les normes IFRS ressort en hausse de 17% à 1,71 milliard, pour un chiffre d'affaires en progression de 6% à 8,44 milliards d'euros, en-dessous du consensus de 8,56 milliards de dollars.



Pour 2023, SAP a déclaré viser un résultat opérationnel non-IFRS entre 8,8 et 9,1 milliards d'euros à taux de change constants, soit une hausse de 10% à 13% par rapport à l'exercice 2022.



Dans son communiqué, SAP a également annoncé jeudi qu'il allait étudier une éventuelle cession de sa participation dans sa filiale de logiciels de formulaire Qualtrics et qu'il avait mandaté la banque d'affaires Morgan Stanley à cet effet.



