SAP : Prise de participation au sein de l'américain Vistex

(CercleFinance.com) - Vistex a annoncé mardi que le géant allemand des logiciels d'entreprise SAP avait pris une participation minoritaire au sein de son capital.



Le spécialiste américain de la gestion des programmes de transactions souligne que l'investissement de SAP vient consacrer un partenariat de près de 16 ans entre les deux groupes.



Basé à Chicago, Vistex propose des solutions logicielles destinées à la gestion des canaux de distribution et des fournisseurs, des politiques de prix et des mesures incitatives liées aux performances.



Ses produits, octroyés sous licence et pris en charge par SAP, utilisent les environnements SAP ERP et SAP S/4Hana.



