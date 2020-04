SAP : Met à jour ses attentes avec le coronavirus

(CercleFinance.com) - Après une activité commerciale qualifiée de 'saine' au cours des deux premiers mois de l'année, SAP annonce qu'un nombre important de nouveaux contrats ont été reportés en mars, en raison de l'épidémie de COVID-19.



Le fabricant allemand de logiciels d'entreprise a déclaré que l'effet de la pandémie se reflétait notamment dans la baisse significative, en glissement annuel, de ses revenus liés aux licences logicielles. Ceux-ci ont chuté de 31%, à 450 millions d'euros au premier trimestre.



Cependant, la société basée à Walldorf a également déclaré qu'elle disposait d'une 'base solide' de revenus prévisibles qui rendaient son entreprise résiliente. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de l'activité Cloud a ainsi progressé de 29% sur un an à plus de 2 milliards d'euros (en données IFRS), tandis que le résultat opérationnel a bondi de plus de 100% à 1,2 milliard d'euros, du fait d'un impact plus faible des coûts de restructuration et des charges de rémunération.



Au global, SAP met malgré tout à jour ses perspectives 2020, pour refléter l'impact estimé de la crise du COVID-19. Le résultat opérationnel non-IFRS est désormais attendu entre 8,1 milliards d'euros et 8,7 milliards d'euros, en baisse de 1% à 6% à taux de change constants. Le groupe tablait auparavant sur une fourchette entre 8,9 milliards d'euros et 9,3 milliards d'euros.



