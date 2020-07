SAP : Les résultats résistent au deuxième trimestre

(CercleFinance.com) - SAP a fait état lundi de résultats et de marges en hausse au titre de son deuxième trimestre, grâce notamment aux bonnes performances de sa division 'cloud' et malgré un marché qualifié de 'difficile et d''incertain'.



Le spécialiste allemand des logiciels d'entreprise a également confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2020.



A taux de change constants, le bénéfice opérationnel non-IFRS du groupe est toujours attendu dans une fourchette allant de 8,1 à 8,7 milliards d'euros cette année.



Sur le deuxième trimestre, son bénéfice opérationnel a progressé de 7% à 1,96 milliard d'euros, à la faveur d'une progression de 1,8 point à 29,1% de sa marge d'exploitation, qui a notamment bénéficié d'un allègement des coûts de restructuration.



Comme prévu, le chiffre d'affaires du groupe de Walldorf a progressé de 1% à 6,7 milliards d'euros sur le trimestre, tiré par les activités dans le 'cloud' qui ont, elles, augmenté de 18%.



L'action SAP, qui a bondi de plus de 16% cette année, gagne encore plus de 3% lundi matin. A titre de comparaison, l'indice regroupant les valeurs technologiques européennes, le STOXX Europe 600 Technology, ne gagne que 0,2%.



