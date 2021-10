SAP : Les résultats préliminaires bien accueillis

(CercleFinance.com) - Le concepteur de logiciels de gestion SAP a fait état hier soir de résultats préliminaires jugés positifs, puisque supérieurs aux attentes du marché, ce qui faisait monter son cours de Bourse mercredi à Francfort.



Le chiffre d'affaires total du spécialiste des logiciels professionnels a augmenté de 5% au troisième trimestre pour se monter à 6,84 milliards d'euros, une performance meilleure que prévu dans la mesure où les analystes visaient en moyenne 6,72 milliards.



Dans le domaine désormais stratégique du 'cloud', les ventes du groupe ont grimpé de 20% pour s'élever à 2,39 milliards d'euros sur le trimestre écoulé, un chiffre là encore supérieur au consensus de 2,35 milliards.



Exprimé en données non-IFRS, le bénéfice d'exploitation s'est, lui, établi, à 2,10 milliards d'euros, soit une progression de 2%.



'Notre stratégie est clairement en train de fonctionner', s'est félicité Christian Klein, le directeur général. 'Les clients se tournent vers SAP pour la transformation de leur activité dans le cloud', a-t-il souligné.



Porté par l'accélération de sa branche 'cloud', SAP a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, désormais comprise entre 9,4 et 9,6 milliards d'euros contre 9,3-9,5 milliards précédemment.



Si certains analystes jugent ce relèvement d'objectifs relativement modeste, les investisseurs semblaient, eux, convaincus et l'action SAP signait ce mercredi la plus forte hausse de l'indice DAX, avec un gain de 3,5%.



Les résultats définitifs du groupe allemand seront dévoilés le 21 octobre.



