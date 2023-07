SAP : Les prévisions trimestrielles d'un analyste

(CercleFinance.com) - Le groupe publiera ses résultats du 2ème trimestre 2023 le 20 juillet prochain.



Oddo BHF s'attend à une performance solide de la part de SAP, avec un CA de 7 546 ME en croissance de 6.8% y/y cc (Consensus : 7 583 ME en hausse de 6.9% cc).



' Si les ventes de licences devraient retrouver leur rythme de baisse liée à la transition vers le Cloud (Oddo BHF : -35% cc vs une performance exceptionnelle à -13% cc au T1), les revenus de Support devraient se montrer une nouvelle fois très résilients (Oddo BHF : -1.6% cc ; Consensus : -1.7% cc) ' indique le bureau d'analyses.



Oddo BHF confirme son opinion Neutre et a relevé son objectif de cours à 122 E (contre 118 E).



' La résilience des revenus de Support nous amène à revoir en hausse notre prévision de croissance org pour 2023 et 2024 à 7.7% (vs 7% préc pour les deux années) et de levier opérationnel (c. +15 pb) ' explique l'analyste.



