SAP : Les plans pour quitter la Russie s'accélèrent

(CercleFinance.com) - Le concepteur allemand de logiciels d'entreprise SAP a dévoilé mardi de nouvelles mesures visant à cesser ses activités en Russie, un pays dans lequel il était présent depuis plus de 30 ans.



Le groupe, qui avait déjà arrêté ses activités commerciales à destination de la Russie et de la Biélorussie, indique qu'il est désormais en train de mettre un terme à l'ensemble de ses métiers liés au 'cloud' dans le pays.



En l'occurrence, SAP prévoit de donner à ses clients russes ne faisant pas l'objet de sanctions occidentales le choix entre récupérer leurs données, les effacer ou les transférer vers des centres situés en dehors de la Russie.



Pour ceux faisant le choix d'une migration des données, SAP prévient qu'il ne prolongera pas les contrats existants.



Concernant les plateformes internes, c'est-à-dire situées sur les propres serveurs gérés par les clients ('on-premise), le groupe compte mettre fin à tous les contrats de support et de maintenance qui avaient été conclus dans le pays.



SAP rappelle qu'il a récemment ajouté 700.000 euros à son fonds destiné à soutenir les réfugiés ukrainiens, ce qui porte à 3,7 millions d'euros sa contribution totale au projet.



