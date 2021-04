SAP : Le 'cloud' dope les résultats au premier trimestre

(CercleFinance.com) - SAP a annoncé jeudi avoir signé un début d'année 'extraordinaire', grâce notamment à ses prises de commandes dans le 'cloud', qui n'avaient jamais été aussi dynamiques depuis cinq ans.



Le groupe allemand, premier éditeur européen de logiciels, indique avoir dégagé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice d'exploitation hors exceptionnels au plus haut depuis 10 ans.



Ce résultat opérationnel dit 'non-IFRS' a progressé de 17% sur la période janvier-mars pour atteindre 1.74 milliards d'euros, avec une marge d'exploitation en progression de 4,7 points à 27,4%.



Dans son communiqué, le concepteur de logiciels d'entreprise souligne que son carnet de commandes dans le 'cloud' a bondi de 15% au cours du trimestre pour se monter désormais à plus de 7,6 milliards d'euros.



Conséquence, SAP a relevé ses prévisions dans le 'cloud', prévoyant désormais un chiffre d'affaires de 9,2 à 9,5 milliards d'euros dans le domaine, soit une hausse de 14% à 18% à taux de change constants, alors que sa précédente prévision allait de 9,1 à 9,5 milliards d'euros.



Son résultat opérationnel non-IFRS devrait, lui, ressortir entre 7,8 et 8,2 milliards d'euros cette année, contre 8,3 milliards d'euros l'an dernier.



A la Bourse de Francfort, l'action SAP gagnait 1,4% après la publication de ces résultats, ce qui porte ses gains depuis le début de l'année à plus de 10%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.