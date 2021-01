SAP : L'introduction de Qualtrics fait monter le titre

(CercleFinance.com) - Les actions de SAP sont en hausse alors que Qualtrics a annoncé vouloir fixer le prix de son introduction en bourse entre 27 et 29 dollars par action.



Les actions de SAP progressent de 2,2%, atteignant leur plus haut niveau depuis octobre dernier.



Le prix est clairement supérieur à la fourchette cible de 22-26 dollars par action que la société avait précédemment fixé, qui avait déjà été relevée par rapport à une fourchette antérieure de 20-24 dollars par action.



'SAP détenant 429 millions d'actions, chaque augmentation ou diminution de 1,00 dollar du prix de Qualtrics se traduit par 0,30 euro pour les actions de SAP', ont déclaré les analystes d'UBS.



Les recettes contribueront à réduire la dette de SAP, a ajouté UBS, ce qui sera probablement indiqué lorsque le fabricant allemand de logiciels d'entreprise dévoilera ses résultats pour l'ensemble de l'année 2020 ce vendredi 29 janvier, a noté l'analyste.



La cotation intervient dans des conditions de marché devenues très favorables aux entreprises technologiques ces derniers temps, avec un indice Nasdaq qui atteint des niveaux record depuis plusieurs mois.



SAP - qui détient actuellement 98,6 % du capital de Qualtrics - a déclaré qu'elle prévoyait de garder le contrôle en conservant au moins 80 % de ses droits de vote.



