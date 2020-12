SAP : Étend son partenariat avec le Japonais NTT

(CercleFinance.com) - SAP a déclaré avoir signé une alliance stratégique avec le géant japonais des télécommunications NTT. Dans le cadre de ce partenariat, chaque entreprise sera pour l'autre à la fois un fournisseur et un client.



NTT a ainsi sélectionné SAP comme partenaire stratégique de sa transformation numérique, ce qui signifie qu'il automatisera une série d'opérations en adoptant la base de données S / 4HANA de SAP et la plate-forme de commerce d'entreprise Ariba.



Pendant ce temps, SAP a sélectionné NTT comme l'un de ses fournisseurs stratégiques mondiaux pour fournir des services gérés d'infrastructure, le développement d'applications et le conseil, ainsi que des solutions de cloud computing pour ses clients.



SAP et NTT prévoient également de commercialiser conjointement des services tels que l'Internet des objets, l'informatique de pointe et l'apprentissage automatique auprès des détaillants, des fabricants et des fournisseurs de services logistiques.



NTT et SAP travaillent ensemble depuis plus de 30 ans.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.