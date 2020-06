SAP : En hausse, porté par deux analystes

(CercleFinance.com) - Le titre SAP avance de +2,5% ce mardi, porté par deux analystes qui ont revu à la hausse leurs cibles sur la valeur.



Oddo BHF annonce ainsi revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre du groupe SAP, appréciant de constater que celui-ci est 'toujours ambitieux sur les marges'.



La cible du broker, à l'achat sur la valeur, passe ainsi de 120 à 130 euros, pour un potentiel de +14%. 'SAP est l'un des rares éditeurs de logiciels à se traiter sur des multiples inférieurs à avant la crise (16.5x VE/EBIT fwd 12 mois vs 17.5x en novembre dernier) et il se traite avec une décote historiquement élevée de 36% par rapport à ses pairs', constate Oddo BHF.



Credit Suisse annonce également revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre SAP, passant de 120 à 135 euros. Le broker confirme, au passage, sa recommandation 'Surperformance' sur la valeur.



'Nous avons soutenu toute l'année que les investisseurs sous-estimaient le potentiel de cross-selling du groupe (...), et l'Intelligent Enterprise est une stratégie qui devrait directement améliorer la satisfaction des clients et cette dimension de cross-selling, selon nous', commente le broker.



