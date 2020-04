SAP : En berne après un abaissement de prévision

(CercleFinance.com) - SAP lâche près de 3% à Francfort, après l'annonce par l'éditeur de progiciels d'un abaissement de son objectif de cash-flow opérationnel pour l'année 2020 à environ cinq milliards d'euros, contre six milliards précédemment.



L'Allemand a engrangé un profit opérationnel de 1,2 milliard d'euros pour le premier trimestre, contre une perte de 136 millions un an auparavant. Ses revenus ont augmenté de 7% à 6,5 milliards d'euros, dont 5,4 milliards pour son activité clé de cloud et de logiciels.



Par ailleurs, SAP indique que sa co-directrice générale Jennifer Morgan quittera le groupe la semaine prochaine, laissant Christian Klein seul directeur général. Pour mémoire, ils avaient été désignés conjointement à ce poste en octobre dernier.



