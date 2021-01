SAP : Collaboration avec Atos pour l'offre RISE with SAP

(CercleFinance.com) - Atos annonce sa collaboration avec SAP dans le cadre du lancement de la nouvelle offre RISE with SAP, qui aide les entreprises à migrer leurs ressources les plus stratégiques dans le Cloud, en accélérant leur transformation en entreprise intelligente.



Tirant profit de son initiative Atos OneCloud, Atos permettra aux utilisateurs de bénéficier de son savoir-faire étendu dans le domaine du Cloud, et notamment des fonctionnalités Bare Metal (serveurs à hautes capacités de traitement et de mémoire).



Atos OneCloud donnera les moyens aux entreprises d'optimiser leur transformation en entreprise intelligente avec RISE with SAP, en leur offrant une transition vers le Cloud entièrement gérée et sécurisée.



