SAP : Bon début d'année, mais objectifs revus avec Qualtrics

SAP a annoncé vendredi avoir réussi un 'bon début d'année' en signant une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires et une hausse à deux chiffres de son bénéfice d'exploitation (non-IFRS).



Hors éléments exceptionnels, le résultat opérationnel a augmenté de 12% au premier trimestre, à taux de changes constants, pour atteindre 1,87 milliard d'euros contre 1,67 milliard un an plus tôt.



Cette performance s'inscrit globalement en ligne avec le consensus, qui visait 1,84 milliard.



Le bénéfice d'exploitation au sens des normes IFRS ressort, lui, en baisse de 45% à 803 millions d'euros du fait du renchérissement des coûts liés à ses plans de stocks options sur fond de remontée du cours de Bourse.



Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 10% à 7,44 milliards d'euros, en ligne avec le consensus, à la faveur d'une hausse de 24% à 3,18 milliards d'euros de ses revenus dans le 'cloud'.



Dominik Asam, le nouveau directeur général en provenance d'Airbus, a souligné que ces performances plaçaient le groupe dans une bonne position pour son objectif d'une 'croissance rentable' en 2023.



En raison de la cession programmée de Qualtrics, sa filiale de plateforme d'enquête, le numéro un européen des logiciels a néanmoins revu à la baisse ses prévisions annuelles.



Son objectif de résultat opérationnel non-IFRS passe ainsi à 8,6-8,9 milliards d'euros, contre 8,8-9,1 milliards jusqu'à présent, tandis que son flux de trésorerie annuel est désormais attendu autour de 4,9 milliards d'euros, contre cinq milliards précédemment.



A la Bourse de Francfort, l'action SAP se repliait de 0,1% vendredi suite à la parution de ces chiffres, alors que l'indice DAX perdait 0,4% en tout début de séance.



