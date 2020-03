SAP : Accord de coopération avec l'indien Wipro

(CercleFinance.com) - Le concepteur allemand de logiciels d'entreprise SAP a annoncé jeudi la signature d'un accord avec le groupe indien de services informatiques Wipro en vue de commercialiser en commun des solutions pour les secteurs de la mode et du commerce de détail.



Les nouvelles applications - qui seront développées en collaboration - devraient aider les professionnels de l'habillement et de la distribution à gérer de manière efficace leurs processus métiers et leur expérience client, indiquent les deux groupes dans un communiqué.



SAP et Wipro comptent notamment proposer une offre 'cloud' de magasin intelligent devant faciliter, du point de vue des employés, l'automatisation des procédés.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer