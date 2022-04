Samsung : Prévisions de résultats du 1er trimestre 2022

(CercleFinance.com) - Samsung Electronics annonce aujourd'hui ses prévisions de résultats pour le premier trimestre 2022



Le groupe s'attend à des ventes consolidées d'environ 77 000 milliards de wons coréens et un bénéfice d'exploitation consolidé d'environ 14,1 milliards de wons coréens.



Le groupe indique que ces chiffres représentent la médiane des fourchettes d'estimation.



Les fourchettes sur les ventes sont de 76 ~ 78 milliards de wons coréens et sur le bénéfice d'exploitation sont de 14,0 ~ 14,2 milliards de wons coréens.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.