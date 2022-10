Samsung : Investit et recrute pour son activité ultrasons

(CercleFinance.com) - Samsung a pris la décision d'augmenter ses investissements dans le secteur des ultrasons en Amérique du Nord ' afin de maximiser l'accès des patients et des clients à notre technologie d'imagerie de pointe ', explique l'entreprise.



' Nous ressentons le besoin de segmenter l'activité ultrasons pour mieux répondre aux besoins croissants de nos clients ', annonce David Legg, directeur de Boston Imaging, la filiale de Samsung spécialisée dans les soins de santé.



Dan Monaghan continuera à diriger les activités d'imagerie générale, de point de soins et d'échographie vétérinaire.



Tracy Bury est nommée au nouveau poste de responsable des activités d'échographie pour la santé des femmes, où elle dirigera les efforts sur les marchés de la médecine foeto-maternelle, de la médecine de reproduction assistée et de l'obstétrique et de la gynécologie.



Tracy rejoint Samsung après avoir été cadre dirigeant la division américaine de la santé des femmes chez GE Healthcare et dirigeant des équipes mondiales d'échographistes chez Siemens Healthineers.



