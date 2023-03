Salvatore Ferragamo : Les prévisions d'un analyste

(CercleFinance.com) - Ferragamo publiera ses ventes pour le premier trimestre le 20 avril. Stifel s'attend à un résultat faible, avec des ventes nettes organiques en baisse de 4% à 279 millions d'euros 8% en dessous du consensus BBG et VA.



' L'amélioration séquentielle de la tendance des ventes organiques attendue dans l'important canal de vente au détail (de -6% au 4ème trimestre à -1% au 1er trimestre) est un élément positif mineur, à notre avis, et doit être lue dans le contexte d'une sous-performance relative par rapport à ses pairs, ce qui montre que le redressement n'a pas encore porté ses fruits ' indique Stifel.



' Les nouveaux designs de M. Davis devraient être bien accueillis à la fois par la clientèle plus ancienne et par une nouvelle clientèle plus jeune ' rajoute le bureau d'analyses.



L'analyste confirme son conseil à conserver sur la valeur avec un objectif de 16 E.



