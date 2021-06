Salvatore Ferragamo : Le prochain DG recruté chez Burberry

(CercleFinance.com) - Salvatore Ferragamo a annoncé lundi la nomination de Marco Gobbetti, en provenance de chez Burberry, en tant que prochain directeur général.



Dans un communiqué séparé, Burberry a officialisé ce matin le prochain départ de Marco Gobbetti, qui a notifié au conseil d'administration sa décision de quitter la société à la fin de l'année afin de passer plus de temps auprès de sa famille en Italie.



L'annonce entraînait une chute de près de 7% du cours de Bourse de la maison de luxe britannique ce lundi, Marco Gobbetti, arrivé il y a cinq ans, étant considéré comme le grand artisan de la transformation de la marque.



Depuis son entrée en fonction, le cours de l'action a quasiment doublé.



Salvatore Ferragamo rappelle ce matin que l'ancien patron de Moschino a également passé 13 ans chez LVMH, en tant que responsable des marques Givenchy et Celine.



La perspective de son arrivée n'entraînait pas de vive réaction au niveau du cours de Bourse du fabricant italien de chaussures et d'accessoires, qui cédait 1,6% en milieu de journée à Milan.



