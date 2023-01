Salesforce : Vers une suppression de 10% des effectifs

(CercleFinance.com) - Salesforce annonce un plan de restructuration destiné à réduire ses coûts opérationnels et à améliorer ses marges, plan comportant notamment une suppression d'environ 10% de ses effectifs actuels, ainsi que des sorties d'actifs immobiliers sur certains marchés.



Le groupe de logiciels spécialisé dans le CRM (gestion de la relation clients) s'attend à comptabiliser environ 1,4 à 2,1 milliards de dollars de charges liées à ce plan, dont 800 millions à un milliard sur le quatrième trimestre de son exercice 2022-23.



Les mesures liées aux réductions de postes devraient être pour l'essentiel achevées d'ici la fin de l'exercice 2023-24, sous réserve des législations locales et des consultations, et celles liées à la restructuration immobilière, achevées lors de l'exercice 2025-26.



