Salesforce : Relèvement de la fourchette-cible de revenus

(CercleFinance.com) - Salesforce a fait part mardi soir d'un relèvement de sa fourchette-cible de revenus au titre de l'exercice qui commence, à entre 32 et 32,1 milliards de dollars, avec un objectif de marge opérationnelle ajustée maintenu aux environs de 20%.



Sur son quatrième trimestre comptable, l'éditeur de logiciels d'entreprises a engrangé un BPA ajusté en repli de 19% à 0,84 dollar, avec une marge opérationnelle ajustée en retrait de 2,5 points à 15% pour des revenus en croissance de 27% à 7,4 milliards.



Toujours en données ajustées (non GAAP), au terme de son exercice, Salesforce a engrangé un BPA en repli de 3% à 4,78 dollars malgré une marge opérationnelle en amélioration d'un point à 18,7% et un chiffre d'affaires en croissance de 24% à 26,3 milliards.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.