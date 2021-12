Salesforce : Objectifs annuels rehaussés

(CercleFinance.com) - Salesforce a fait part mardi soir d'un nouveau relèvement de sa fourchette-cible de revenus au titre de l'exercice en cours, à entre 26,39 et 26,40 milliards de dollars, ainsi que de son objectif de marge opérationnelle ajustée, à environ 18,6%.



Sur son troisième trimestre comptable, l'éditeur de logiciels d'entreprises a engrangé un BPA ajusté de 1,27 dollar, avec une marge opérationnelle ajustée de 19,8% pour des revenus en croissance de 27% à 6,86 milliards (+26% à taux de changes constants).



'La diversification de clientèle, l'étendue du portefeuille de produits et le modèle SaaS appréciable de Salesforce continuent de gagner du dynamisme significatif', réagit Wedbush qui maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 315 dollars.



