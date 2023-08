Salesforce : Nouveau relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Salesforce a relevé mercredi soir ses objectifs annuels de BPA et de marge opérationnelle en données ajustées, à entre 8,04 et 8,06 dollars et environ 30% respectivement, contre 7,41-7,43 dollars et environ 28% il y a trois mois.



L'éditeur de logiciels spécialiste du CRM (gestion de la relation clients) ajoute tabler désormais sur un chiffre d'affaires annuel entre 34,7 et 34,8 milliards de dollars (et non plus entre 34,5 et 34,7 milliards), impliquant une croissance de l'ordre de 11%.



Sur son deuxième trimestre comptable, il affiche un BPA ajusté de 2,12 dollars et une marge d'exploitation non-GAAP de 31,6%, pour un chiffre d'affaires de 8,60 milliards de dollars, en hausse de 11% en données publiées comme à taux de changes constants.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.