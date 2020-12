Salesforce : Le CA trimestriel progresse de 19%

(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre de son exercice fiscal 2021, Salesforce a enregistré un chiffre d'affaires de 5,42 milliards de dollars, en progression de 20% par rapport au 3e trimestre de l'exercice fiscal 2020, ou de 19% à taux de change constants.



Au 3e trimestre, le BPA ajusté s'établit à 1,74 dollar, soit mieux que le consensus.



Pour le 4e trimestre, Salesforce mise sur un chiffre d'affaires compris entre 5,66 et 5,67 milliards de dollars, en progression de 17% par rapport à la même période un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice, le CA devrait osciller entre 21,10 et 21,11 milliards de dollars, estime la société, soit une hausse de 23%.



