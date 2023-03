Salesforce : Elliott renonce à nommer des administrateurs

(CercleFinance.com) - Salesforce a annoncé lundi avoir enterré la hache de guerre avec le fonds d'investissement activiste Elliott, qui a décidé de renoncer à la nomination de représentants au sein de son conseil d'administration.



Dans un communiqué commun, Salesforce et Elliott indiquent avoir fait la paix suite à la présentation du programme stratégique 'New Day', qui prévoit que l'éditeur de logiciels d'entreprise se concentre sur la création de valeur pour les actionnaires.



Suite à ce plan, Elliott dit avoir fait le choix de ne pas proposer la nomination d'administrateurs lors de la prochaine assemblée générale, les deux groupes préférant poursuivre la relation de travail 'productive' entamée ces derniers mois.



Suite à cette annonce, l'action Salesforce grignotait 0,1% lundi à la Bourse de New York, à comparer avec un gain de 0,1% pour l'indice S&P 500.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.