Salesforce : Des objectifs annuels relevés

(CercleFinance.com) - Salesforce a fait part jeudi soir d'un relèvement de sa fourchette-cible de revenus au titre de l'exercice en cours, à entre 25,9 et 26 milliards de dollars, ainsi que de son objectif de marge opérationnelle ajustée, à environ 18%.



Sur les trois premiers mois de l'exercice, il a engrangé un BPA ajusté de 1,21 dollar, sensiblement au-dessus des attentes, avec une marge opérationnelle ajustée de 20,2% pour des revenus en croissance de 23% à 5,96 milliards (+20% à changes constants).



'Nous avons observé des niveaux records de nouvelles affaires et de la vigueur dans l'ensemble de nos produits, régions et tailles de clients', souligne le directeur financier de l'éditeur de logiciels d'entreprises, Amy Weaver.



