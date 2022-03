Salesforce : Changement de la dénomination officielle

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Salesforce annonce sa décision de modifier sa dénomination officielle à compter du 4 avril prochain, abandonnant celle de 'Salesforce.com' pour prendre celle de 'Salesforce' tout court.



Le leader mondial du CRM (gestion de la relation client) précise néanmoins que ses actions continueront de se négocier sur le New York Stock Exchange en tant que 'CRM' et sous le même numéro CUSIP/ISIN.



