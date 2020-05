Salesforce : BPA conforme aux attentes, objectifs abaissés

(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels Salesforce a publié jeudi soir un BPA de 11 cents au titre de son premier trimestre 2020-21, à comparer à 49 cents un an auparavant. En données ajustées (non GAAP), il s'est cependant établi à 70 cents, en ligne avec le consensus.



Le groupe basé à San Francisco a vu ses revenus s'accroitre de 30% à 4,87 milliards de dollars (+31% hors effets de changes), mais les incertitudes liées à la pandémie l'amènent à réduire ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice.



Ainsi, Salesforce indique anticiper désormais un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 20 milliards de dollars en 2020-21, ainsi qu'une perte de quatre à six cents par action (soit un BPA compris entre 2,93 à 2,95 dollars en données ajustées).



