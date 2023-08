Saipem : Soutenu par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Saipem s'adjuge 5% à Milan, soutenu par des propos favorables de Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 1,90 à 2,90 euros sur l'action du groupe italien de services parapétroliers.



'Malgré un autre trimestre de réalisations solides, un carnet de commandes record et un bilan nettement plus vigoureux en comparaison annuelle, Saipem reste une société sous-estimée et, à notre avis, sous-valorisée', avance le broker.



