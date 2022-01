Sainsbury : Vise désormais un bénéfice de 720 M£

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé une hausse de 1,4% du chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre 2021 (hors carburant). La croissance est de 2,4% en comptant en plus la période de Noël.



Les ventes d'épicerie au 3ème trimestre ont été légèrement inférieures aux niveaux élevés de l'an dernier, en hausse de 6,6 % par rapport au 3ème trimestre 19/20 et en avance sur l'an dernier au cours des principales semaines de Noël.



Le groupe s'attend maintenant à déclarer un bénéfice sous-jacent avant impôt d'au moins 720 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos en mars 2022. Les flux de trésorerie disponibles demeurent solides et la direction pense pouvoir atteindre son objectif de réduction de la dette nette plus tôt que prévu.



