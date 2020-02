Sainsbury : Le président de la filiale bancaire démissionne

(CercleFinance.com) - Le distributeur alimentaire britannique Sainsbury a annoncé mercredi le départ du président de sa filiale bancaire, Roger Davis.



La recherche de son remplaçant va débuter, et les annonces relatives à son départ et à l'arrivée de son successeur seront faites en temps utiles, a précisé le groupe dans un communiqué.



Roger Davis était président de l'activité bancaire de Sainsbury depuis près de sept ans. Il avait été nommé en 2013, lorsque Sainsbury's Bank était devenue une filiale à 100% de Sainsbury.



