Sainsbury : En retrait après un point d'activité

(CercleFinance.com) - Sainsbury recule de 2% à Londres, après un point d'activité du distributeur alimentaire pour son troisième trimestre comptable, pour lequel il revendique pourtant 'une stratégie générant des gains de parts de marché en volume et un Noël record'.



Sur la période de 16 semaines jusqu'au 7 janvier, ses ventes au détail (hors carburant) ont augmenté de 5,2% et son chiffre d'affaires à données comparables s'est accru de 5,9%, 'reflétant l'inflation et une évolution relativement résiliente des volumes'.



Pour l'exercice clos fin mars, il estime que son profit devrait se situer vers le haut de sa fourchette-cible de 630-690 millions de livres, et que son free cash-flow du commerce de détail devrait être d'environ 600 millions, et non plus d'au moins 500 millions.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.