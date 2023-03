Safe : Contrat de financement obligataire jusqu'à 29.9 ME

(CercleFinance.com) - Safe a annoncé hier soir la mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum potentiel de 29,9 ME sur 59 mois, par émission de bons d'émission donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (les ' OCEANE ').



Cet emprunt obligataire est composé de 4 tranches de 600.000 euros de valeur nominale chacune et 55 tranches de 500.000 euros de valeur nominale chacune constituées au total de 29.900 OCEANE d'une valeur nominale unitaire de 1.000 euros.



La société Global Corporate Finance Opportunities 20 s'est engagée à souscrire une première tranche de 600 OCEANE à la signature du contrat d'émission des OCEANE.



Safe rappelle que la mise en place de cette ligne de financement par émission d'OCEANE a pour objectif de permettre au groupe le financement de son besoin en fonds de roulement et de son plan de croissance.



Celui-ci prévoit des changements structurels à opérer en vue d'atteindre l'équilibre financier le plus rapidement possible. Le groupe compte aussi développer une stratégie de ventes directes en France, en Allemagne et aux États-Unis, et de distribution dans le reste du monde.



Enfin, Safe indique rester attentif à toute opportunité de croissance externe lui permettant de déployer son modèle technologique et commercial à l'international et souhaite être en mesure de financer ce type d'opportunité sur fonds propres.



