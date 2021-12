Ryanair : Trafic passagers multiplié par cinq en novembre

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé jeudi avoir plus que multiplié par cinq son trafic passagers au mois de novembre, une performance qui s'est accompagnée d'une nette amélioration de son coefficient d'occupation.



La compagnie aérienne 'low cost' indique avoir transporté quelque 10,2 millions de passagers le mois dernier, contre environ deux millions en novembre 2020.



Son coefficient d'occupation - une mesure qui correspond au taux de remplissage de ses avions, s'est lui établi à 86%, contre 62% un an plus tôt.



Le titre du transporteur irlandais reculait de 0,5% à la Bourse de Dublin suite à la parution de ces chiffres.



