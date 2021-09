Ryanair : Soutenu par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Ryanair gagne près de 2% à Londres, aidé par des propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' tout en remontant son objectif de cours de 7% à 20,19 euros, dans le sillage d'estimations rehaussées pour la compagnie aérienne irlandaise.



Pointant notamment une 'dynamique d'activité améliorant les perspectives à court terme', le broker anticipe désormais une perte de 73 millions d'euros en 2022 (et non plus de 138 millions), puis des profits de 1488 millions en 2023 et de 2,5 milliards en 2026.



