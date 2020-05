Ryanair : Souhaite licencier jusqu'à 3 000 personnes

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé son intention de licencier jusqu'à 3 000 personnes, principalement des pilotes et du personnel de cabine, en raison de la crise 'sans précédent' de Covid-19.



La compagnie aérienne irlandaise a déclaré qu'elle utiliserait également des congés non payés et réduirait les salaires jusqu'à 20%.



Ryanair prévoit d'exploiter moins de 1% de son programme de vols réguliers en mai et juin 2020. Le trafic du premier trimestre à fin juin atteindra 150 000 passagers, a précisé le groupe, alors que son objectif était de 42,4 millions de passagers.



Le DG Michael O'Leary, dont le salaire a été réduit de 50% pour les mois d'avril et mai, a accepté de prolonger sa baisse de salaire pour le reste de l'exercice jusqu'en mars 2021.



Le groupe prévoit de déclarer une perte nette de plus de 100 millions d'euros pour le premier trimestre, avec de nouvelles pertes au pic de l'été.



Ryanair a indiqué qu'il était entré dans cette crise avec près de 4 milliards d'euros de liquidités.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer