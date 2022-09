Ryanair : Signe un contrat de 160000 tonnes de SAF avec OMV

(CercleFinance.com) - Ryanair et OMV, société intégrée de pétrole, de gaz et de produits chimiques, ont signé aujourd'hui un protocole d'accord pour fournir du carburant aviation durable (SAF) aux aéroports de Ryanair en Autriche, en Allemagne et en Roumanie.



Ce protocole d'accord donne à Ryanair un accès unique pour acheter jusqu'à 160 000 tonnes (53 millions de gallons) de SAF auprès d'OMV au cours des 8 prochaines années, ce qui permettra d'économiser plus de 400 000 tonnes d'émissions de CO2.



Cet accord démontre l'engagement de Ryanair envers l'objectif de 12,5% de SAF d'ici 2030 et l'ambition de la compagnie aérienne d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.



Ryanair a déjà fait des progrès vers ses objectifs environnementaux grâce à son investissement de 22 milliards de dollars dans sa nouvelle flotte de Boeing 737 “Gamechanger”, qui produit 16 % d'émissions en moins et 40 % de bruit en moins.



' La SAF joue un rôle clé dans notre stratégie de décarbonisation dans laquelle nous nous sommes engagés à accroître notre utilisation de la SAF au cours des prochaines années ', explique Thomas Fowler, directeur du développement durable de Ryanair.



Nina Marczell, vice-présidente d'OMV pour l'aviation, les distributeurs de carburants et le secteur public, ajoute : ' Ce protocole d'accord est une excellente occasion d'accélérer les efforts des deux entreprises en matière de durabilité. '



