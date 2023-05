Ryanair : Salue une décision de la Cour européenne

(CercleFinance.com) - Ryanair a salué mercredi soir la décision de la Cour européenne 'sur les aides d'État discriminatoires favorisant les compagnies aériennes italiennes par rapport aux autres compagnies aériennes de l'UE'.



Le gouvernement italien 'a accordé une aide de 130 millions d'euros uniquement aux compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par l'Italie', explique la Compagnie.



'Ryanair est la plus grande compagnie aérienne italienne mais a été exclue par le gouvernement italien de ces programmes', juge Ryanair.



'L'arrêt d'aujourd'hui confirme que la Commission doit agir en tant que gardienne de conditions de concurrence équitables dans le transport aérien et ne peut approuver des aides d'État discriminatoires sous la pression politique des gouvernements nationaux', souligne le porte-parole de Ryanair.



Et de conclure,: 'L'intervention de la Cour est un triomphe pour la concurrence loyale et les consommateurs dans toute l'UE.'



